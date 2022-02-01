В Кременчуге закрывают детские клубы: в чем причина (видео)

В Кременчуге Полтавской области закрывают детские клубы. Сотрудников – пенсионеров увольняют, а детей переводят в переполненные учреждения.
Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".
"Сегодня последний день. Клуб закрывается. Но дети пришли, потому что они знают, что клуб закроется, хоть Наталья Владимировна последний раз пообщается", – говорит педагог-организатор клуба "Радуга" Наталья Дидей.
Для десятков детей из соседних дворов клуб в кременчугской пятиэтажке – уже история.
"Я не умела играть в шашки, а тут меня научили", – сказала девочка Катя, посещающая клуб.
Последний день в клубе – многолюдно, родители не скрывают разочарования. Им жаль, что клуб закрывается, потому что детям было интересно. А еще этот клуб был бесплатным.
В чем причина закрытия?
Два месяца назад и педагогов, и родителей ошарашили: занятий больше не будет. За досуг детей идет настоящая борьба, потому что такой случай – не единичный.
В Кременчуге работает 28 детских клубов по месту жительства. Но уже через три недели их должно остаться всего 18.
В мэрии говорят, что не закрывают, а переформатируют клубы, где мало детей и их объединяют.
"Только на заработную плату этих педагогов тратится более 9 миллионов гривен в год. Педагогам всем предложены места в кружках, которые будут перенесены", – сказал директор Департамента по делам семей и детей Кременчугского горсовета Андрей Макаров.
Что говорят педагоги?
Но педагоги, которые уже на пенсии, не боятся говорить, что выбора им просто не дали.
"Директор вызвал и сказал, что работы у нас нет. Спросил: "Хотите пойти уборщицей на 5 клубов?". Я сказала, что не хочу", – рассказала педагог-организатор клуба "Прометей" Анна Кабанова.
Как реагируют родители?
Родители не на камеру говорят, что тренажерный зал, который сейчас для подростков бесплатный, станет платным. Да и условия – более чем сомнительные.
"Туда, куда нам предложили перевести детей, там нет ремонта – вообще нет ремонта. Там просто одна комната зашпаклеванная, а во второй протекает крыша, там даже не включают свет, потому что будет замыкание", – сказала одна из мам Юлия Артемьева.
Родители сомневаются, что через две недели в клубе успеют сделать ремонт. А если детям не создадут нормальные условия – готовы перекрывать дороги.
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