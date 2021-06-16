Романтика или бестактность? Парень пытался найти девушку, разместив фото в Сети – ее ответ разочаровал

Местный житель сфотографировал девушку в магазине и пытался найти ее в соцсетях – такая "романтика" ей не понравилась

Юлия Глущенко - девушка, которую искал местный житель

В Краматорске парень решил найти девушку, которая понравилась в магазине, через группу в соцсетях. В итоге ее искало полгорода, но сама местная жительница не оценила действия парня.

Свою публикацию с фото Влад Гречко опубликовал в группе "Наш Краматорск" в Facebook.

"Доброго времени суток. Подскажите, кто знает эту девушку. Кольца не было на ней. Хотел познакомится, очень понравилась. Шла по ул. Дворцовой около 12 дня", – написал парень, прикрепив фото девушки со спины.

Скриншот из соцсетей

В результате к поискам подключилось полгорода, публикацию прокомментировал даже мэр Александр Гончаренко.

"Когда найдете, передайте – пусть в общественных местах маску носит", – написал он.

Скриншот из соцсетей Реклама

Однако вскоре местная жительница нашлась сама. Юлия Глущенко, так звали девушку, тоже прокомментировала эту запись. Однако такой способ знакомства ей не понравился.

Юлия Глущенко – девушка, которую искал местный житель

"Может мне завтра снова пройтись неспешно по Дворцовой около полудня, предоставив возможность не фотографировать меня украдкой издали, а познакомиться подойти, как завсегда делают цивилизованные воспитанные люди?", - написала Юлия.

Скриншот из соцсетей