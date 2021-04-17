Россия готовит новые провокации на Донбассе, чтобы вызвать ответ – штаб ООС

Российские военные заезжают на Донбасс и "отрабатывают" свои задачи, о чем часто не ставят в известность боевиков ОРДЛО

Российские наемники на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и прибывающие туда спецподразделения РФ продолжат совершать провокационные обстрелы и в ближайшее время попытаются нанести урон Вооруженным силам Украины, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной войне.

Об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время пресс-тура для иностранных журналистов в район проведения ООС в Донецкой и Луганской областях, передает "Укринформ".

"В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них задача стоит – нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно", - рассказал он.

Ганущак сообщил, что российские военные заезжают на Донбасс, и "отрабатывают" свои задачи, причем сами боевики ОРДЛО часто не знают, что "заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса".

"Задача у них стоит – нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь, и потом это использовать в информационной плоскости, как им это нужно", – добавил замкомандующего.

Ганущак также напомнил, что в последнее время российские СМИ намеренно разгоняют среди населения временно оккупированных территорий и на российских телеканалах истерию о якобы планируемом наступлении Объединенных сил, что не соответствует действительности.

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"Люди там (в ОРДЛО. – Ред.) в панике. Уже привело к тому, что говорят и о наступательных операциях, и вы знаете историю об "убитом мальчике" в 20 км от фронта... Все это для того, чтобы среди людей посеять панику, ввести их в заблуждение. Это постоянно проводится, это обученные специалисты, которые применяются в информационной плоскости", – рассказал он.

Ганущак добавил, что по дезинформации в РФ работают сразу три службы – ФСБ, Главное разведуправление, Силы специальных операций.

В то же время, он подчеркнул, что ВСУ готовы ко всем вариантам развития событий, в том числе если противник пойдет в наступление.

Напомним, только за прошлые сутки российско-оккупационные силы 15 раз открывали огонь по украинским защитникам на Донбассе.

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