Россия может повторить на Донбассе "грузинский сценарий" – Минобороны

Самым мощным сигналом для Кремля, чтобы не допустить активизации агрессии, могло бы стать предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО

Министерство обороны Украины не исключает, что Россия планирует для Донбасса повторение грузинского сценария 2008 года, когда Грузия лишилась Южной Осетии. Об этом свидетельствуют устраиваемые РФ провокации и раздача российских паспортов на оккупированных территориях.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран на встрече с послом Франции Этьеном де Понсеном.

Таран подчеркнул, что впервые со времен распада Советского Союза зафиксировано развертывание у украинских границ передовых командных пунктов и разветвленной системы управления войсками Российской Федерации.

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"Россия способна планировать для Украины повторения грузинского сценария 2008 года. Для этого могут быть использованы провокации для обвинения ВСУ в нападении на мирное население, тем более, что уже более 400 тысячам человек на оккупированных территориях выданы российские паспорта", – отметил министр.

Таран подчеркнул, что самым мощным сигналом для Кремля, который поможет не допустить активизации агрессии против Украины, могло бы стать предоставление нашей стране в ближайшее время Плана действий по членству в НАТО.

Украина рассчитывает на соответствующую позицию по этому поводу от Французской Республики, как члена Североатлантического Альянса.