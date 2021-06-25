Россия на Донбассе активизировала ДРГ и снайперов: тревожные разведданные

Россия явно не готовится к миру / Фото: Минобороны РФ

Боевики не прекращают обстрелы на передовой, а Россия продолжается усиливать работу диверсионно-разведывательных групп и снайперов на фронте.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, противник увеличил интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп, сформированных в основном из кадровых офицеров Вооруженных сил Российской Федерации. Каждая такая группа включает снайперов, вооруженных винтовками калибра 12,7 мм. Они оборудованы приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления обстрелов позиций подразделений ВСУ с целью спровоцировать ответный огонь.

В то же время оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки российских оккупационных войск. Так, в соединениях и частях "первого и второго армейских корпусов" продолжается второй этап сборов с так называемыми "военнообязанными" запаса. Занятия проводятся на полигонах "Центральный-1", "Южный", "Восточный", "Славный", "Передовой", "Удалой", "Приморский".

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе боевики обстреляли автомобиль СЦКК. Оккупанты вели обстрел во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Красного Креста, им пришлось покинуть опасный район.

Тем временем депутаты "Слуги народа" передали на Донбасс разведчикам ВСУ партию дронов.