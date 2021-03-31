Россия отказалась от нового перемирия на Донбассе с 1 апреля

Россия на переговорах Трехсторонней контактной группы отказалась поддержать возвращение с 1 апреля к режиму прекращения огня на Донбассе.
Об этом в Telegram сообщила украинская делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Как сообщается, предложение Киева о возобновлении режима прекращения огня поддержали представители ОБСЕ.
"Таким образом, двое из трех представителей ТКГ внесли конкретные предложения по обеспечению возврата к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня", - говорится в сообщении.
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Однако российская делегация отказалась поддержать мирные инициативы.
"Не понимаю, почему Российская делегация не считает необходимым сосредоточиться на сохранении жизни людей", - прокомментировал позицию Москвы глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, чтоРоссия продолжает блокировать нормальную работу Трехсторонней контактной группы, пытаясь ввести в переговоры представителей боевиков ОРДЛО.
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