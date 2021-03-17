Россия отправила за решетку украинского журналиста Есипенко

ФСБ снова придумала очередного так называемого украинского диверсанта

В оккупированном Крыму незаконно задержанного журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко арестовали на два месяца.

Т.н. суд избрал "меру пресечения" для украинца, и он проведет за решеткой до 11 мая.

Жена задержанного Екатерина жалуется, что нанятому ею адвокату до сих пор не удалось увидеться с ее мужем. Мол, по словам следователя, Есипенко отказался от этого защитника, потому что имеет "государственного".

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Отметим, что задержанному инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, российские спецслужбы не первый раз рапортуют о задержании украинских "шпионов" в Крыму. Так, в июле-2020 в Севастополе ФСБ задержала российского военнослужащего, который якобы сотрудничал с украинской разведкой.

В ноябре-2019 в Севастополе ФСБ задержала россиянку, которая якобы собирала секретные военные сведения по заданию украинской разведки.