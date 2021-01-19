Россия перебросила на Донбасс беспилотники: что еще привезли боевикам

Разведке стало известно, что оккупанты завезли боевикам в своих так называемых гумконвоях

Пока на передовой боевики продолжают срывать перемирие, Россия перебросила на Донбасс беспилотники, топливо и другое военное имущество.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование продолжает наращивать боеспособность соединений и частей "1-го и 2-го армейских корпусов".

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Так, с начала января на оккупированную территорию из России по железной дороге доставлено более 22 тыс. тонн горючего, а автомобильным транспортом завозились грузы с военным имуществом и беспилотными летательными аппаратами "Орлан-10".

Кроме того, под видом так называемой гуманитарной помощи от российских волонтерских организаций продолжается поставка оккупационным подразделениям военного имущества, в том числе экипировки, лазерных приборов наблюдения и целеуказания.

Как сообщали новости "Сегодня", на переговорах подгруппы ТКГ по безопасности 18 января удалось договориться о возобновлении газоснабжения Марьинки, где нет газа уже пять лет.

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