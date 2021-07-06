Россия перебросила на Донбасс группу офицеров и новое вооружение

/ Фото: Минобороны РФ

Пока на передовой боевики продолжают обстреливать ВСУ, в тылу Россия пополняет оккупационные войска оружием и боеприпасами. Также на оккупированные территории прибыла группа российских офицеров для подготовки диверсантов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, за прошлый месяц через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России были завезены более 3 тыс. тонн горючего, новые партии вооружения и боеприпасов российского производства. В частности, беспилотные летательные аппараты, мобильные комплексы связи и радиоконтроля, минометные и противопехотные мины.

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Кроме того, в т.н. "Л/ДНР" прибыла группа российских офицеров-инструкторов из состава соединений и частей 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ для организации и проведения занятий по подготовке диверсионно-разведывательных подразделений оккупационных войск.

Как сообщали новости "Сегодня", 5 июля на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб один боец, еще трое получили ранения. Позже стало известно имя погибшего военнослужащего – им оказался кадровый офицер ВСУ.