"Россия принесла Крыму огромные потери": Британия призвала РФ прекратить оккупацию

Британское посольство выпустило заявление в годовщину агрессии РФ в Крыму

Из-за оккупации Крыма Россией в этом регионе произошли "огромные человеческие потери" и РФ должна прекратить незаконный контроль над украинским полуостровом.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине по случаю годовщины начала оккупации Крыма в Twitter.

"Прошло 7 лет как Россия незаконно аннексировала украинский полуостров Крым, принеся региону огромные человеческие потери. Великобритания призывает Россию выполнить свои юридические обязательства и прекратить незаконный контроль над Крымом", – говорится в заявлении.

Пресс-служба посольства также разместила видео, в которым рассказывается о нарушениях прав человека на полуострове со стороны оккупационных властей.

Напомним, правительство Великобритании призвало Россию освободить всех украинцев, которых незаконно удерживают в оккупированном Крыму и на территории РФ.

Мы также сообщали, что Чехия также осудила оккупацию Крымского полуострова и потребовала ее прекратить.