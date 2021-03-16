Россия привела боевиков в полную боеготовность: что происходит в "Л/ДНР"

На оккупированных территориях ходят слухи о полномасштабной войне с Украиной

На Донбассе снова неспокойно. Оба "армейских корпуса" боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование провоцирует усиление напряжения обстановки на оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Так, соединения и части "первого ("ДНР") и второго ("ЛНР") армейских корпусов" оперативной группировки российских оккупационных войск приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав противника отозван из отпусков. Боевиков даже "выдернули" из больниц и срочно отправили в подразделения. Оккупанты пополняют передовые подразделения боеприпасами.

В то же время среди личного состава оккупантов и местного населения распространяются слухи о вероятности начала боевых действий с возможным их перерастанием в полномасштабный военный конфликт во время проведения в Крыму 17-18 марта мероприятий по случаю очередной годовщины оккупации полуострова с участием в них высшего российского государственного и военного руководства.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала, что на Донбассе боевики подтягивают силы на передовую.