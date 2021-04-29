Ранее Россия всегда утверждала, что не является стороной конфликта и настаивала на переговорах Украины с представителями ОРДЛО

Один из представитель России признал, что присутствующие на переговорах Трехсторонней контактной группы представители боевиков временно оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не являются субъектами переговорного процесса.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович, сославшись на слова неназванного высокопоставленного россиянина на заседании 28 апреля.

Арестович напомнил, что Россия всегда утверждала, что не является стороной конфликта и настаивала на переговорах Украины с ОРДЛО, но на последним заседании высокопоставленный представитель России, которого украинский спикер отказался назвать, признал, что "речь о республиках не идет".

"Сегодня один высокопоставленный представитель с российской стороны, не буду говорить кто, сказал: мы, естественно, признаем территориальную целостность Украины... Данный представитель России признал, что, хотя, и существуют вооруженные формирования ОРДЛО, но, как субъекта переговоров, их нет", – рассказал Арестович.

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Спикер Украины в ТКГ отказался ответить на вопрос, является ли указанный представитель России заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Напомним, участники Трехсторонней контактной группы по Донбассу не смогли согласовать текст документа о введении пасхального перемирия на заседании 28 апреля.

Мы также сообщали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Украине "резней" на Донбассе, если будут изменены Минские соглашения.