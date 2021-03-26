Россия скрытно перебросила на Донбасс кадровых военных

Оккупанты попытались скрыть перемещение своих военных под видом учений

С территории России на Донбасс заехали кадровые российские военные для укомплектования подразделений боевиков, причем сделали это скрытно под видом учений. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российское командование в течение этой недели распространяло заявления о проведении исключительно плановых мероприятий оперативной и боевой подготовки по отработке вопросов передвижения войск, в частности, вблизи границ с Украиной.

В то же время под прикрытием якобы "учений" оккупанты скрыто перемещали через неконтролируемые Украиной участки границы на Донбасс российских кадровых военнослужащих для доукомплектования соединений и частей "первого и второго армейских корпусов" (т.н. "ДНР" и "ЛНР").

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Контролирует доукомплектование боевиков и проверяет обустройство передовых позиций комплексная комиссия из России.

Как сообщали новости "Сегодня", разведка опровергла заявления российских пропагандистов, что якобы из России на Донбасс заехали более 100 танков.

А тем временем на передовой украинские военные жестко наказывают оккупантов за обстрелы. Мы показывали видео уничтожения позиции боевиков.