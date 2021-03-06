Россия вооружает боевиков запрещенными в мире минами, которые ловушками разбрасывают на линии фронта

Россия поставляет на Донбасс запрещенные в мире мины и устраивает ловушки даже для мирных жителей. А вдоль всей линии фронта продолжается война с вражескими снайперами, которые охотятся на наших бойцов под прикрытием обстрелов. О новой тактике вражеских стрелков военные рассказали корреспонденту "Сегодня".

Позиции украинских бойцов у Хутора Свободный с трех сторон окружены противником.

"Перемирие – только на бумаге и по телевизору. А так – нет никакого перемирия", – говорят нам военные.

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О Хуторе Вольный чуть ли не каждый день пишут в сводках штаба ООС. Боевики постоянно меняют тактику. Четко бьют по бойницам, стоит только выглянуть оттуда. Поэтому ребята здесь крайне осторожны. А еще, говорят бойцы, их пытаются поймать, так сказать, на живца. Провоцируют на огонь, чтобы подставить под пулю снайпера. Эта тактика действует вдоль всей линии фронта.

"Во время обстрелов мы попрятались, грубо говоря, и они ничего нам не могут сделать. А так – результат на лицо. Статистика нам говорит, к сожалению, о том, что у нас потери каждый месяц. Двухсотые от снайперской пули", – говорит военный.

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А с начала года боевики начали дистанционно минировать территорию. Используют запрещенные международными конвенциями мины. Поставляет их на Донбасс Россия. Это мины ПОМ-2. Они очень коварны. Только на одной позиции за ночь враг может набросать пару десятков таких ловушек.

"Они дистанционно, они могут сработать в любой момент, если их не нашли и не обезвредили. Не обязательно на нее наступать или цеплять. Можешь рядом проходить, она сработает", – отмечают бойцы.

Когда враг забрасывает мины – часто они залетают в жилые кварталы. Воины уверены – противник это делает умышленно. А сама тактика – один из элементов гибридной войны. Так хотят заставить местных поверить в то, что в их страданиях виновата украинская армия, а не боевики.

Напомним, в Донбассе боевики продолжают нарушать договоренности Трехсторонней контактной группы. 5 марта было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня.