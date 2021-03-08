Россия жестко "спалилась" на Донбассе: бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ (фото)

Беспилотник упал на позиции ВСУ, и там обнаружили кое-что интересное

Украинские военные на Донбассе захватили российский беспилотник Zala 421-08-M, который, как оказалось, принадлежит ФСБ РФ. Об это сообщил в Facebook журналиста телеканала "Украина" Александр Махов.

"Очередное доказательство участия РФ в войне на Донбассе", – написал он и показал фото.

БПЛА упал неподалеку позиций воинов, армейцы забрали его к себе. Оказалось, что аппарат сломался во время полета в результате выхода из строя батареи питания. Но самое интересное было дальше.

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"На поврежденной батарее армейцы нашли голографическую бирку с надписью "ФСБ РФ" с серийным номером. Дело в том, что в РФ все государственные закупки должны быть маркированными для предотвращения коррупции. Поэтому, получается, что этот беспилотник был куплен ФСБ и отправлен на Донбасс", – отметил Махов.

Такой тип военного легкого беспилотника способен углубляться на несколько десятков километров в сторону позиций противника.

Как сообщали новости "Сегодня", за прошлые сутки боевики 5 раз обстреливали позиции украинской армии, применив при этом запрещенное вооружение.