Россияне убивают мирных: в селе Одесской области эвакуируют людей (фото)

В Одесской области эвакуируют людей / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 3 марта, дважды оккупанты совершили обстрелы в селе Беленькое, Белгород-Днестровского района Одесской области.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

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В результате обстрелов российскими военными погиб один человек, а еще один получил ранения.

В связи с опасностью повторных ударов было принято решение эвакуировать жителей села Беленькое (около 330 человек) в безопасное место. Для перевозки от Территориальной общины было задействовано 5 автобусов.

От ГСЧС была задействована 1 единица техники и 7 спасателей. От национальной полиции – 1 отделение в составе 3-х человек и представители сельского и районного советов.

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Ситуация в Украине 3 марта