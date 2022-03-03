Россияне убивают мирных: в селе Одесской области эвакуируют людей (фото)

В Одесской области эвакуируют людей / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня, 3 марта, дважды оккупанты совершили обстрелы в селе Беленькое, Белгород-Днестровского района Одесской области.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.
В результате обстрелов российскими военными погиб один человек, а еще один получил ранения.
В связи с опасностью повторных ударов было принято решение эвакуировать жителей села Беленькое (около 330 человек) в безопасное место. Для перевозки от Территориальной общины было задействовано 5 автобусов.
От ГСЧС была задействована 1 единица техники и 7 спасателей. От национальной полиции – 1 отделение в составе 3-х человек и представители сельского и районного советов.
Ситуация в Украине 3 марта
- В Киеве ночью были слышны взрывы. Пострадавших нет, власти Киева продолжают обеспечивать работу критической инфраструктуры.
- Украинские военные разбомбили очередную колонну техники оккупантов в Сумской области, от нее остались только горы обгоревшего железа.
- В Украине убит генерал-майор русской армии, бывший командир 7-й дивизии НДС Андрей Суховецкий.
- СБУ в течение вчерашнего дня задержала нескольких диверсантов в разных областях Украины.
- Украинцев предупреждают, что не нужно сочувствовать русским солдатам, которые говорят, что не знали, куда они уезжают. Фото с бомбардировками и обстрелами оккупанты выкладывали в Instagram.