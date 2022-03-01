Российские морпехи-срочники устроили бунт после приказа высадиться "прямо в Одессе"

Боевики побоялись брать город-миллионник/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться "прямо в Одессе".

Об этом пишет издание "Думская".

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Интернет-изданию "Думская" удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется во временно оккупированном Крыму. Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта "прямо в Одессе".

"Оказывается, командование российских нацистов действительно планировало такую авантюру. Причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА", — говорится в сообщение.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

"Оказывается, на кораблях российских нацистов произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции. Но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе", — пишет издание.

Россия терпит потери

Украинские защитники продолжают методично уничтожать врага. На этот раз нашим военным помогли Байрактары.

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Под Лебедином Сумской области украинские военные с помощью Байрактаров уничтожили технику оккупантов – 96 вражеских танков, 20 Градов и 8 бензовозов. Украинские бойцы дают достойный отпор врагу.