Российские наемники в очередной раз нарушили режим тишины: ранен украинский военный

Боевики не востоке не прекращают обстреливать украинские позиции/Коллаж: "Сегодня"
Российские наемники не прекращают нарушать режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате был ранен украинский военный.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Что с бойцом?
Сразу после оказания первой медицинской помощи украинского защитника транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас известно, что состояние военного — средней тяжести.
Ситуация под контролем
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Угроза полномасштабного вторжения РФ
- Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
- Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.
- Меркель сделала России предупреждение насчет Украины.
- Агентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку сообщило, что Россия усиливает свою военную группировку в оккупированном Крыму новыми войсками, которые начала перебрасывать туда с 15 ноября.
- Между тем Россия отвергла предложения восстановить режим прекращения огня на Донбассе с 10 декабря этого года и привлечь представителей Франции и Германии к работе Совместного центра контроля и координации.
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