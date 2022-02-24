Российские военные обстреляли село в Одесской области – 18 погибших (фото)

Военные РФ обстреляли Липецкое / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате удара РФ по воинской части в селе Липецкое Одесской области погибло 18 человек. Сейчас спасатели разбирают завалы.

Об этом сообщили в Одесской ОГА, ссылаясь на данные спасателей.

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Фото Одесской ОГА

По состоянию на 11:00 спасатели достали из-под завалов 6 пострадавших, их госпитализировали в Подольскую городскую больницу.

Фото Одесской ОГА

Один из спасенных, к сожалению, скончался в больнице. Всего погибло 18 человек – 8 мужчин и 10 женщин.

Фото Одесской ОГА

Сейчас работники ГСЧС продолжают разбирать завалы.

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