Ровно затопило на День Независимости. Часть мероприятий отменили – видео

В Ровно ливень парализовал движение транспорта. Коллаж "Сегодня"

В Ровно утром в День Независимости, 24 августа, выпал сильный дождь. В результате ливень затопил улицы и дороги, часть мероприятий пришлось отменить.

Об этом сообщают в Сети местные жители.

Какие улицы пострадали от непогоды:

Черновола;

Д. Галицкого;

Киевская;

Шевченко;

Веденская;

Белая.

Из-за затопленных улиц автомобилям было сложно проехать по дороге. Также в городе из-за ливня временно прекратили курсировать троллейбусы.

Мэр Ровно Александр Третяк рассказал, что из-за сильного ливня в Ровно отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров", летняя сцена работать не будет. Остальные мероприятия идут по плану.

Как прошел парад в столице

В Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа прошел праздничный парад. Сегодня 52 украинских самолета и вертолета взлетели в небо над столицей, в том числе и крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія".

Всего в мероприятии приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.

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