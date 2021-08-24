Ровно затопило на День Независимости. Часть мероприятий отменили – видео

В Ровно ливень парализовал движение транспорта. Коллаж "Сегодня"
В Ровно утром в День Независимости, 24 августа, выпал сильный дождь. В результате ливень затопил улицы и дороги, часть мероприятий пришлось отменить.
Об этом сообщают в Сети местные жители.
Какие улицы пострадали от непогоды:
- Черновола;
- Д. Галицкого;
- Киевская;
- Шевченко;
- Веденская;
- Белая.
Из-за затопленных улиц автомобилям было сложно проехать по дороге. Также в городе из-за ливня временно прекратили курсировать троллейбусы.
Мэр Ровно Александр Третяк рассказал, что из-за сильного ливня в Ровно отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров", летняя сцена работать не будет. Остальные мероприятия идут по плану.
Как прошел парад в столице
В Киеве по случаю Дня Независимости Украины 24 августа прошел праздничный парад. Сегодня 52 украинских самолета и вертолета взлетели в небо над столицей, в том числе и крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія".
Всего в мероприятии приняли участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Также читайте другие новости по теме:
- Спасибо невидимым воинам. На странице "администрации" Донецка появилось поздравление с Днем Независимости.
- Зеленский присвоил звание "Героя" пятерым украинцам. Кто и за что получил награду.