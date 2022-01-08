Рождественский детектив. На Закарпатье мать разыграла "спектакль", скрыв роды 16-летней дочери

На Закарпатье 16-летняя девочка родила ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"
В Закарпатской области на Рождество женщина на мусорке нашла новорожденного ребенка. Как оказалось, малыша родила 16-летняя девочка, а ее мать решила это скрыть.
Об этом сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи.
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Вечером 7 января поступил вызов от женщины о том, что она нашла на мусорке новорожденного ребенка. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место.
Женщина провела медиков в дом и рассказала, что, когда выносила мусор, нашла младенца в картонной коробке. При этом специалисты заметили, что малыш был спокоен и переодет.
После этого на место прибыла полиция. Как выяснилось, историю с находкой ребенка женщина придумала, чтобы скрыть роды своей 16-летней дочери. Подросток родила утром 7 января:
"Но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть "спектакль" с находкой на мусорке", – говорят в центре экстренной медицинской помощи.
На данный момент 16-летняя девочка и ее дочь находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.
Ребенок, которого родила 16-летняя девочка. Фото: Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи
На Закарпатье 11-летняя девочка родила от 46-летнего мужчины
На Закарпатье родила 11-летняя Бьянка, которая забеременела от 46-летнего сожителя матери. Ребенок сейчас находится в больнице, а малолетнюю маму уже выписали.
11-летняя Бьянка родила еще 18 ноября с помощью кесарева сечения. У нее появился мальчик весом 2 кг 500 г и ростом 49 см. В результате малыша направили в областную детскую больницу.
После родов Бьянка заразилась коронавирусом и поэтому находилась на лечении в отделении. Сейчас девочку уже выписали, но ее сын до сих пор в больнице.
Бьянка живет вместе со своей 39-летней матерью, ее нынешним 46-летним сожителем Калманом, старшей сестрой Барбарой, братом Даниэлем и бабушкой.
11-летняя Бьянка рассказала, что любит отца своего ребенка. По ее словам, он помогает ей финансово. Девочка хочет начать зарабатывать в 13-15 лет, а ребенка в будущем отдать в детский сад, а затем в школу.
Служба по делам детей Береговской ОТГ обратилась в суд с требованием лишить мать Бьянки материнских прав. Бьянку с сыном уже планируют забрать в областной центр матери и ребенка. Здесь девочка с ребенком смогут находиться до достижения ребенком 1,5-летнего возраста на полном обеспечении.