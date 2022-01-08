Рождественский детектив. На Закарпатье мать разыграла "спектакль", скрыв роды 16-летней дочери

На Закарпатье 16-летняя девочка родила ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Закарпатской области на Рождество женщина на мусорке нашла новорожденного ребенка. Как оказалось, малыша родила 16-летняя девочка, а ее мать решила это скрыть.

Об этом сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи.

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Вечером 7 января поступил вызов от женщины о том, что она нашла на мусорке новорожденного ребенка. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место.

Женщина провела медиков в дом и рассказала, что, когда выносила мусор, нашла младенца в картонной коробке. При этом специалисты заметили, что малыш был спокоен и переодет.

После этого на место прибыла полиция. Как выяснилось, историю с находкой ребенка женщина придумала, чтобы скрыть роды своей 16-летней дочери. Подросток родила утром 7 января:

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"Но из-за опасений осуждения односельчан семья решила разыграть "спектакль" с находкой на мусорке", – говорят в центре экстренной медицинской помощи.

На данный момент 16-летняя девочка и ее дочь находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.

Ребенок, которого родила 16-летняя девочка. Фото: Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи

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На Закарпатье 11-летняя девочка родила от 46-летнего мужчины

На Закарпатье родила 11-летняя Бьянка, которая забеременела от 46-летнего сожителя матери. Ребенок сейчас находится в больнице, а малолетнюю маму уже выписали.

11-летняя Бьянка родила еще 18 ноября с помощью кесарева сечения. У нее появился мальчик весом 2 кг 500 г и ростом 49 см. В результате малыша направили в областную детскую больницу.