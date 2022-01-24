Рядом лежали окровавленные ножницы: под Одессой в автомобиле нашли мертвого чиновника

У мужчины были порезаны вены/Коллаж: "Сегодня"

Под Одессой в автомобиле обнаружили мертвого мужчину. У него были порезаны вены.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале.

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Подробности

Автомобиль с мертвым мужчиной был найден в районе села Нерубайское, недалеко от трассы Одесса – Киев. Вблизи тела, находящегося на водительском сиденье, лежали окровавленные ножницы.

Кто погиб?

Выяснилось, что погибший мужчина — житель города Болград (Одесская область) Дмитрий Кукол, 1980 года рождения. Он был заместителем начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области – начальником отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

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Смертность в Украине

Как пишет Википедия, из 100 000 новорожденных украинцев, по статистике, 790 человек умрут в возрасте до одного года. 10 000 украинцев не доживут до 35 лет и 25 000 – до 60 лет. Из этих 100 000 восьмерых погубит туберкулез, двое умрут от последствий ВИЧ, 184 – от онкологических заболеваний, 16 человек погубит алкоголь, 12 разобьются в ДТП, пять человек утонут. Кроме того, 12 человек покончат жизнь самоубийством.

Практически каждый второй мужчина не имеет шансов дожить до 65 лет, а у женщин вероятность дожить до 65 лет равна 77,3 %.

Более 90% смертей в Украине вызвано неинфекционными заболеваниями.

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