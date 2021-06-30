С дня рождения – в больницу. В Одесской области массовое отравление после банкета

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В селе Приморское Одесской области пять человек заразились сальмонеллезом после употребления пищи на праздновании дня рождения на базе отдыха "Мегапарус". Их госпитализировали в инфекционное отделение местной больницы.
Об этом сообщил региональный центр контроля и профилактики болезней Минздрава на своей странице в Facebook.
Все заболевшие связывают свое отравление с употреблением готовых блюд, которые были приготовлены в домашних условиях и хранились с нарушением температурного режима.
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В очаге инфекции проведены противоэпидемические мероприятия. По состоянию на сегодня, 30 июня, в стационаре остаются два человека.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области супруги отравились грибами.
Также напомним, в харьковском ресторане, в котором массово отравились люди, обнаружили сальмонеллез и стафилококк.
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