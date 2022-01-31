"Греемся горячими бутылками под одеялом": как живут студенты в одесском общежитии (видео)

В одесском общежитии кошмарные условия. Фото: коллаж "Сегодня"
В Одессе студенты пожаловались на плохие условия проживания в общежитии. На опубликованном видео можно увидеть, как потолок и стены покрыты плесенью и трещинами.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".
Без отопления и с плесенью
В Сети разместили ролик, в котором показали общежитие №3 Одесского политехнического университета. По словам студентов, кроме плесени и трещин на потолке, в здании нет горячей воды и отопления.
"Греемся бутылками с кипятком под одеялом", — отметили студенты.
Они добавили, что за проживание им приходится стабильно платить 2500 гривен.
Студенты НАУ показали новые фото ужасных условий в общежитии
Студенты НАУ опубликовали в Сети жуткие фото из общежития, так как их обвинили во лжи после прошлой жалобы на состояние комнат.
Студенты утверждают, в НАУ их зря назвали клеветниками. Они и дальше вынуждены жить в жутких условиях, о чем свидетельствуют новые фото, которыми они поделились.
"Хотим рассказать Вам о несправедливости относительно студентов НАУ, которые проживают в общежитии номер 11. Недавно сеть пестрила фотографиями и, разумеется, журналисты решили узнать все из истоков. То есть в общежитии. В здание их не пустили, как мы потом узнали из репортажа 19 августа на 1+1", – пишут студенты вуза.
Также студенты говорят, что их публично обвинили во вранье на всю страну. Глава студрады сказал, что блоки отремонтированы и такие только в 10% случаев. А недовольные – это студенты, которые просто плохо учатся или недовольны переселением.
"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы "фото старые"", – рассказали студенты и добавили, что "во внутреннем чате" общежития недовольных просто удалили.