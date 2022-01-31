"Греемся горячими бутылками под одеялом": как живут студенты в одесском общежитии (видео)

В одесском общежитии кошмарные условия. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе студенты пожаловались на плохие условия проживания в общежитии. На опубликованном видео можно увидеть, как потолок и стены покрыты плесенью и трещинами.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Одесса INFO".

Реклама

Без отопления и с плесенью

В Сети разместили ролик, в котором показали общежитие №3 Одесского политехнического университета. По словам студентов, кроме плесени и трещин на потолке, в здании нет горячей воды и отопления.

"Греемся бутылками с кипятком под одеялом", — отметили студенты.

Они добавили, что за проживание им приходится стабильно платить 2500 гривен.

Студенты НАУ показали новые фото ужасных условий в общежитии

Студенты НАУ опубликовали в Сети жуткие фото из общежития, так как их обвинили во лжи после прошлой жалобы на состояние комнат.

Реклама

Студенты утверждают, в НАУ их зря назвали клеветниками. Они и дальше вынуждены жить в жутких условиях, о чем свидетельствуют новые фото, которыми они поделились.

"Хотим рассказать Вам о несправедливости относительно студентов НАУ, которые проживают в общежитии номер 11. Недавно сеть пестрила фотографиями и, разумеется, журналисты решили узнать все из истоков. То есть в общежитии. В здание их не пустили, как мы потом узнали из репортажа 19 августа на 1+1", – пишут студенты вуза.

Также студенты говорят, что их публично обвинили во вранье на всю страну. Глава студрады сказал, что блоки отремонтированы и такие только в 10% случаев. А недовольные – это студенты, которые просто плохо учатся или недовольны переселением.

Реклама

"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы "фото старые"", – рассказали студенты и добавили, что "во внутреннем чате" общежития недовольных просто удалили.

Ранее мы писали: