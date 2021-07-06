С ресторана – в больницу. В Винницкой области массовое отравление

Все пострадавшие ели в одном кафе. / Фото: Getty Images
В больницы Винницы с отравлением попали 17 человек. Они накануне употребляли пищу в ресторане в селе Майдан, расположенном неподалеку областного центра.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля. У них установили предварительный диагноз – острый энтероколит.
Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
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Местные СМИ сообщают, что в заведении "На Майдане" праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. А также в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области супруги отравились грибами.
Также напомним, в харьковском ресторане, в котором массово отравились люди, обнаружили сальмонеллез и стафилококк.
Ранее мы сообщали, что
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