С ресторана – в больницу. В Винницкой области массовое отравление

Среди пострадавших есть дети. Они праздновали выпускной в местном заведении "На Майдане"

Все пострадавшие ели в одном кафе. / Фото: Getty Images

В больницы Винницы с отравлением попали 17 человек. Они накануне употребляли пищу в ресторане в селе Майдан, расположенном неподалеку областного центра.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, пострадавшие попали в больницы в период с 3 по 5 июля. У них установили предварительный диагноз – острый энтероколит.

Сейчас проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

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Местные СМИ сообщают, что в заведении "На Майдане" праздновали выпускной восемь школьников с классным руководителем и родителями. А также в ресторане собрались еще две компании, которые праздновали годовщины с момента окончания школы.

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