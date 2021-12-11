Александр Гогилашвили разозлился, потому что его не узнали правоохранители / Фото: Коллаж: Сегодня

На блокпосту в Краматорске Донецкой области поскандалили замглавы МВД Александр Гогилашвили и правоохранители. Гогилашвиди возмутился, что его не узнали полицейские, потребовали остановиться и показать документы.

Об этом сообщает "Первый блокпост".

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При въезде в Донецкую область машина Гогилашвили сразу не остановилась по требованию полиции, а проехала еще несколько метров вперед. Во время разговора с правоохранителями и начался конфликт.



Почему поскандалили

Копы попросили замглавы МВД показать документы, что сильно не понравилось чиновнику. Тогда один из правоохранителей проговорился, что просто не узнал замминистра. В ответ Гогилашвили спросил, приходят ли копы в отдел полиции и висят ли там его фото.

"Единственный замминистра вот с таким еб*лом, как у меня, он один всего. Я три года уже заместитель министра! Три года! И печально, что ты не знаешь… Теперь ты знаеш, но теперь и я тебя знаю, дружок, и тебе это приятным не будет", – заявил Гогилашвили.

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После этого копы начали утверждать, мол, им нужно было увидеть документы, ведь много людей их подделывают.

"Я считаю неправильным то, что ты не знаешь замминистра внутренних дел в лицо! Полное невыполнение субординации! Я не должен здесь, бл* терять время и объяснять тебе, что я заместитель министра! Что у вас голове, бл*?" – сказал замминистра.

На скандал отреагировал Монастырский

Глава МВД Денис Монастырский прокомментировал инцидент на блокпосте. По его поручению начали дисциплинарное производство, на это время Гогилашвили отстранят от должности.

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"На период дисциплинарного производства предложу правительству отстранить Александра Гогилашвили от занимаемой должности, для чего подписал соответствующее представление", – написал Монастырский.

Что известно о Гогилашвили