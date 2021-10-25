С завтрашнего дня Николаевская область в красной зоне. Какие правила введут

Усиление карантина в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Николаевская область с 26 октября переходит в красную зону карантина. В регионе введут новые карантинные ограничения – большинство из них будут для невакцинированных украинцев.
Об этом заявил первый заместитель городского главы Николаева Виталий Луков, пишет news.pn.
По его словам, городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабмина относительно ограничений в красной зоне.
"В двух словах – закрывается практически все, к чему мы привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье", – заявил он.
Вакцинированным будет проще
Люди, получившие вакцину против коронавируса, и в дальнейшем смогут работать и посещать разные заведения.
"Например, кафе и рестораны, коллектив должен быть 100% вакцинирован, также могут обслуживать только тех посетителей, которые предоставят сертификат о вакцинации", – отметил Луков.
Это же касается непродовольственных рынков и магазинов. Не пустить людей на рынок сложно, но не обслуживать – возможно.
Работа детсадов и школ
Детсады и младшая школа будут работают в обычном оффлайн режиме. Старшей школе – 5 – 11 классам – можно также обучаться оффлайн, если 100% персонала учебного заведения будет вакцинировано.
Ситуация с ковидом в Николаеве
По состоянию на 24 октября в Николаевской области подтвердили 366 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Всего области вакцинировано 448 987 человек. Загруженность коек – 68,1%.