Самая большая потеря ВСУ. Все, что известно про обстрел под Шумами

Потери 26 марта стали самыми тяжелыми за все время подписанного прошлым летом "перемирия"

26 марта станет одним из многих темных дней в истории войны на Донбассе. В этот день оккупанты устроили очередное обострение с тяжелыми потерями для украинской армии – четверо погибших и двое раненых.

Ситуация не могла пройти незамеченной. На случившееся отреагировали на Банковой и в Верховной Раде, и, вероятно, это не обойдут вниманием и "нормандские" партнеры.

"Сегодня" собрали все, что известно об обстреле позиций Объединенных сил под Шумами.

Что произошло?

26 марта в пресс-центре ООС сообщили об очередном нарушении перемирия на Донбассе – обстрел позиций под Майорском обошелся без последствий, однако под Шумами ВСУ повезло меньше.

Результат: четверо погибших и двое раненых бойцов. Это самая большая потеря Украины на Донбассе за сутки от начала "перемирия", заключенного в июне 2020 года.

Как и много раз до этого, использовались запрещенные "Минском" вооружения: 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Служащие ВСУ открыли огонь в ответ, но отнятых жизней это уже не вернет.

Видео: Сегодня

Что известно о погибших?

Подполковник Сергей Коваль. Фото: facebook.com/deminingcenter2641

В числе жертв оказался командир отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств, подполковник Сергей Коваль.

Кадровый офицер, который всю свою профессиональную жизнь посвятил службе в Вооруженных силах Украины, Коваль участвовал в миротворческих операциях, а также с самого начала войны на Донбассе участвовал в АТО и ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами и отличиями.

Сослуживцы отзываются о нем, как о мудром командире и патриоте.

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Сергей Барнич. Фото: facebook.com/oleksandr.sokolovskyi

Еще один погибший – боец воин 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, житель Калуша в Ивано-Франковской области Сергей Барнич. 11 января он отметил 47-летие.

Как сообщил глава Союза ветеранов АТО Калушского района Александр Соколовский, в декабре 2020 года Барнича наградили грамотой Колушского городского главы и медалью "За достоинство и патриотизм".

Стоит отметить, что именно 10-я отдельная горно-штурмовая бригада сменила 503-го батальон ВМС ВСУ на линии обороны под Горловкой.

Реакция властей

Вскоре после трагедии президент Владимир Зеленский пообещал обсудить обострение на Донбассе со всеми лидерами "нормандской четверки".

Кроме того, он поручил начальнику Генерального штаба Украины Сергею Корнийчуку вылететь на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Также представители Украины в Трехсторонний контактной группе тоже получили задание: инициировать внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предупредил, что Украина не будет жертвовать национальными интересами отказаться в угоду Минским соглашениям.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, в свою очередь, созвал срочную консультацию с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата.

Верховная Рада тоже обсудит обстрел позиций ВСУ. Как сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, на ближайшем заседании действиям врага будет дана оценка.