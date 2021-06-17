"Самое странное видео". В затопленном Крыму за Аксеновым по лужам кролем плыли спасатели

Самопровозглашенный "губернатор" в это время находился в моторной лодке

Аксенов и спасатели. Стоп-кадр "Крым 24"

Непогода привела к значительным затоплениям в оккупированном Крыму – под воду ушла Керчь. Подозреваемый в Украине в госизмене Сергей Аксенов, именующий себя "губернатором Крыма", приехал в пострадавший регион.

На видео, показанном каналом "Крым 24", Аксенов передвигается по затопленным улицам на моторной лодке, оглядываясь по сторонам. В это время за лодкой кролем плывут трое сотрудников "МЧС".

"Самое странное видео дня", – подписал видео канал Baza и предположил, что гребут за лодкой вовсе не спасатели, а охранники Аксенова.

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Отметим, что значительные затопления в Крыму коснулись не только Керчи. В Приозерном из-за подтоплений были эвакуированы 40 человек, в том числе 10 детей. Для ликвидации последствий стихийного бедствия направлена техника, мотопомпы, плавсредства и передвижные электростанции, сообщают "Крым.Реалии".

Напомним, в соцсетях появились шокирующие кадры из оккупированного Крыма, как военнослужащий ФСБ России угрожал рыбакам на набережной оружием за якобы незаконный вылов рыбы.