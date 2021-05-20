Самолет МАУ произвел аварийную посадку в Одессе. В аэропорту объявлена тревога

Экипаж самолета задействовал аварийную сигнализацию автоответчика – что произошло на воздушном судне

Самолет авиакомпании МАУ в небе / Фото: facebook.com/flyuia.ua

В одесском аэропорту самолет авиакомпании МАУ совершил аварийную посадку. В аэропорту объявлена тревога.

Как сообщает "Думская", в 15:45 экипаж Boeing 737 с регистрационным номером UR-PSM задействовал аварийную сигнализацию автоответчика с кодом 7700, которая говорит об аварии или другой внештатной ситуации на борту.

Самолет следовал из Стамбула в Борисполь. Фото: Думская

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Борт выполнял пассажирский рейс по маршруту Стамбул — Борисполь, но в небе над Черным морем возникла техническая неисправность.

По информации "Думской", в одном из двигателей "Боинга" произошло резкое падение давления масла.

Ранее мы сообщали, что в Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США.

Также напомним, в Мелитополе МиГ-29 совершил аварийную посадку. ГБР начало расследование причин аварийной посадки.