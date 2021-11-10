Самоубийство или боевое ранение? Мы узнали, почему погибла военная в зоне ООС

Татьяна Алхимова была участником боевых действий и участвовала в ООС на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Девушке было всего 24 года. Некоторые СМИ писали, что это было самоубийство, а вот власти Олешек сообщили, что Алхимова погибла "во время выполнения боевого задания".

Сайт "Сегодня" узнал, что на самом деле случилось с девушкой.

Реклама

Что пишут о смерти девушки

Сегодня СМИ дали разную информацию о смерти Татьяны Алхимовой.

Сайт "РБК-Украина" написал, что 24-летняя военная ВСУ Татьяна Алхимова погибла в Луганской области в зоне ООС во время выполнения боевого задания. Она якобы получила пулевое ранение, несовместимое с жизнью, еще 6 ноября, но о ее смерти стало известно лишь недавно.

Такую же информацию сообщили в Олешковской территориальной общине.

Реклама

"6 ноября во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области Татьяна получила пулевое ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.

Также сайт "Украинская правда" написал, что девушка застрелила себя сама.

"В зоне проведения операции Объединенных сил 6 ноября погибла молодая военнослужащая от пулевого ранения, предположительно нанесенного самой себе", – написано в новости.

Реклама

Что случилось на самом деле

В пресс-службе ООС прояснили обстоятельства смерти 24-летней военнослужащей Татьяны Алхимовой.

"Эта потеря была небоевой", – сообщили "Сегодня" в пресс-центре ООС.

Также смерть девушки прокомментировали и в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Объединенных сил. Они говорят, что девушка выстрелила в себя самостоятельно.

"Предварительно установлено, что младший сержант, командир отделения, находясь на военной службе, самостоятельно совершила выстрел из вверенного ей штатного оружия. От полученной травмы пострадавшая умерла на месте", – сообщили в прокуратуре.

Сейчас открыто уголовное производство по статье "Убийство", но рассматриваются версии самоубийства, доведения до самоубийства и неосторожного обращения с оружием.

Что известно о Татьяне Алхимовой

Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2015 году окончила среднюю школу в Казачьих Лагерях.

В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете.

Начала военную службу в Херсонской области. Во ВСУ она была с 16 августа 2019 года в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.

Служила радиотелефонисткой, впоследствии была переведена на должность внешнего пилота (оператора).

Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр им. Костя Гордиенко.

Татьяна Алхимова. Фото бывшего военного, волонтера Сергея Цыгипа

Где похоронили девушку

Татьяна Алхимова была участником боевых действий и участвовала в ООС на Донбассе. Прощание с погибшей состоялось по месту жительства ее родных – в Казачьих Лагерях сегодня, 10 ноября, в 11:00.

Похоронили девушку на кладбище в Новой Каховке, на Аллее Славы.

Ранее мы писали: