Самоубийство или боевое ранение? Мы узнали, почему погибла военная в зоне ООС

Татьяна Алхимова была участником боевых действий и участвовала в ООС на Донбассе / Коллаж "Сегодня"
В зоне проведения ООС от пулевого ранения погибла младший сержант 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Татьяна Алхимова. Девушке было всего 24 года. Некоторые СМИ писали, что это было самоубийство, а вот власти Олешек сообщили, что Алхимова погибла "во время выполнения боевого задания".
Сайт "Сегодня" узнал, что на самом деле случилось с девушкой.
Что пишут о смерти девушки
Сегодня СМИ дали разную информацию о смерти Татьяны Алхимовой.
Сайт "РБК-Украина" написал, что 24-летняя военная ВСУ Татьяна Алхимова погибла в Луганской области в зоне ООС во время выполнения боевого задания. Она якобы получила пулевое ранение, несовместимое с жизнью, еще 6 ноября, но о ее смерти стало известно лишь недавно.
Такую же информацию сообщили в Олешковской территориальной общине.
"6 ноября во время выполнения боевого задания в районе проведения операции Объединенных сил в Луганской области Татьяна получила пулевое ранение, несовместимое с жизнью", – говорится в сообщении.
Также сайт "Украинская правда" написал, что девушка застрелила себя сама.
"В зоне проведения операции Объединенных сил 6 ноября погибла молодая военнослужащая от пулевого ранения, предположительно нанесенного самой себе", – написано в новости.
Что случилось на самом деле
В пресс-службе ООС прояснили обстоятельства смерти 24-летней военнослужащей Татьяны Алхимовой.
"Эта потеря была небоевой", – сообщили "Сегодня" в пресс-центре ООС.
Также смерть девушки прокомментировали и в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Объединенных сил. Они говорят, что девушка выстрелила в себя самостоятельно.
"Предварительно установлено, что младший сержант, командир отделения, находясь на военной службе, самостоятельно совершила выстрел из вверенного ей штатного оружия. От полученной травмы пострадавшая умерла на месте", – сообщили в прокуратуре.
Сейчас открыто уголовное производство по статье "Убийство", но рассматриваются версии самоубийства, доведения до самоубийства и неосторожного обращения с оружием.
Что известно о Татьяне Алхимовой
- Татьяна Алхимова родилась в 1997 году. В 2015 году окончила среднюю школу в Казачьих Лагерях.
- В 2019 году получила высшее образование в Херсонском государственном университете.
- Начала военную службу в Херсонской области. Во ВСУ она была с 16 августа 2019 года в 57-й отдельной мотопехотной бригаде.
- Служила радиотелефонисткой, впоследствии была переведена на должность внешнего пилота (оператора).
- Последнее место службы – командир отделения беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты 57-й ОМПБр им. Костя Гордиенко.
Где похоронили девушку
Татьяна Алхимова была участником боевых действий и участвовала в ООС на Донбассе. Прощание с погибшей состоялось по месту жительства ее родных – в Казачьих Лагерях сегодня, 10 ноября, в 11:00.
Похоронили девушку на кладбище в Новой Каховке, на Аллее Славы.
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