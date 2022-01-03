Самозащита или месть? Мы узнали подробности убийства мужчины на дискотеке под Николаевом

Под Николаевом женщина смертельно ранила мужчину ножом / Фото: Коллаж: Сегодня

В полиции Николаевской области рассказали подробности трагического происшествия. По данным копов, 1 января им поступил сигнал о том, что возле здания ДК в селе Ковалевка Николаевского района убит 25-летний мужчина.

Что произошло

Как оказалось, между ним и его знакомой произошел конфликт: парень, якобы, приставал к женщине, после чего она ударила его ножом в живот, хотя реальной опасности для нее не было.

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"30-летняя женщина продолжает отказываться давать пояснения, ссылаясь на 63-ю статью Конституции. Также стало известно, что эта женщина и мужчина, которого она ударила ножом в живот – они были коллегами. Трудились на сельскохозяйственных работах", – рассказала нам о случившемся спикер полиции Николаевской области Инна Парфенова.

На наш уточняющий вопрос Инна Парфенова сообщила, что пока от женщины не поступало заявлений о домогательствах либо попытке изнасилования. При этом в полиции не исключают, что у случая может появиться дополнительная квалификация либо переквалификация – сейчас полиция рассматривает произошедшее как убийство.

У женщины двое детей

Также, как стало известно, сторона обвинения будет в суде просить для женщины меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Как оказалось, у нее есть двое детей возрастом 9 и 12 лет.

"Она воспитывает их одна", – уточнили нам в полиции Николаевской области.

Ко всему этому копы уточняют, что женщина ударила парня в живот ножом после того, как явной опасности для нее не было. Как установили полицейские, на помощь женщине прибежал работник ДК, который прижал к стене обидчика и в этот момент она и нанесла удар.

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Что говорят местные

Как мы выяснили, в самом селе Ковалевка местные жители предпочитают отмалчиваться о произошедшем. На наши вопросы ответили кратко, мол, были новогодние праздники, поэтому не следили за тем, что происходит в селе.

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