Самозащита или умышленное убийство. В Днепре жители просят не наказывать женщину, убившую мужа

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Жительница Днепра Марина Полях годами писала заявления на сожителя, который бил ее, но полиция не реагировала. А во время последней ссоры зарезала его. Горожане просят не наказывать женщину, но следователи считают ее виновной.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
Марина утверждает, что разъяренный пьяный мужчина угрожал убить ее и 14-летнюю дочь, а затем набросился с кулаками. Женщина успела схватить нож, который лежал рядом, и вонзила его в грудь нападавшему.
Сейчас Полях под домашним арестом. С убитым Дмитрием вместе прожили около четырех лет. Ему было 35, трижды судим. Отсидел даже за убийство, и это от женщины якобы скрыл. Марина работала продавщицей, воспитывала дочь и ухаживала старушку.
"Человек расположил к себе. Она ж не думала, что он будет так себя вести. Неоднократно ее видели в синяках. Он ее вот тут стоял дубасил, вызвали полицию, через два часа вернулся обратно", – сказала соседка Юлия Иванова.
За все время, что Марина обращалась в полицию, Дмитрия наказали лишь раз: выписали штраф за мелкое хулиганство.
"Все протоколы были составлены с ошибками, с недостатками. 14 предписаний о принудительном приводе в суд – ни разу полиция не смогла его доставить в суд", – сказала адвокат Марины.
В полиции по этому поводу от комментариев воздерживаются. Объясняют: продолжается служебная проверка. Правозащитники требуют переквалифицировать дело Марины с умышленного убийства на превышение пределов обороны.
В прокуратуре утверждают: таких ходатайств не получали. Более того – версию о самозащите называют выдумкой. Якобы сначала подозреваемая давала другие показания.
"И она, и он были в состоянии алкогольного опьянения. Он ее взял за капюшон и хотел к себе притащить. Она, как говорит, думала, что он начнет ей наносить удары. Взяла нож – а это спальня, тумбочка, она изгибается, в нижней части тумбочки берет нож и наносит удар", – заявила прокурор Иванна Стрелец.
За две недели дело планируют передать в суд. Тогда Марина может получить официальное обвинение в умышленном убийстве. Ей грозит 15 лет тюрьмы.
Напомним, в Винницкой области на поминках мать зарезала сына на глазах у соседей.
Кроме того, в Киеве нашли убитого мужчину, ему нанесли 18 ножевых ранений.
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