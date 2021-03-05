Самых тяжелых могут не спасать: врач из Закарпатья предупредил о медицинской сортировке COVID-пациентов

Больницы заполнены более чем на 80%

На Закарпатье больницы перегружены пациентами с коронавирусом. Если ситуация будет и дальше ухудшаться, медики могут начать "медицинскую сортировку". В этом случае будут спасать тех пациентов, у которых больше шансов выжить, а самые тяжелые могут не получить необходимую помощь.

Об этом заявил главврач областной больницы Юрий Яцына в Facebook.

По его словам, за последние четыре дня в больницу поступило 76 пациентов, а выписали только 36. На кислородной терапии 110 человек, практически все койки с кислородом заняты.

"Если возможности ограничены, то адекватное лечение предоставляется пациентам, которые перспективны для жизни. То есть крайне тяжелые пациенты могут не получить надлежащую медицинскую помощь… Такие положения при чрезвычайных ситуациях", — объяснил главврач.

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В среднем по области медучреждения заполнены более чем на 80%, а поток новых больных не снижается.

"Количество больных растет, количество свободных мест в больницах падает. Врачи в критической ситуации. Они физически и морально измотаны. Давайте остановим ковид, или он остановит нас", — призвал медик.

Напомним, из-за коронавирусав части Закарпатской области ввели жесткий карантин. Новые ограничения будут действовать в районах, где ситуация с COVID-19 самая плохая.

Также ранее министр Степанов предупредил украинцев, что второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее, чем предыдущий.