СБУ перекрыла канал поставки в РФ комплектующих для военной техники (фото)

Служба безопасности Украины заблокировала канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса России украинской продукции военного назначения. Товары попадали в Россию под видом гражданских.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ провела обыски / Фото: СБУ
По данным следствия, руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники.
СБУ провела обыски / Фото: СБУ
Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но была кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.
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СБУ провела обыски / Фото: СБУ
Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию в адрес подконтрольных им предприятий в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовления продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия ВПК РФ.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила финансовую схему российского холдинга.
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