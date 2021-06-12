"Сдерживали фашистов" – СБУ снова потроллила российских дипломатов ко Дню РФ (фото)

СБУ "поздравила" россиян с Днем РФ / Фото: Telegram

Служба безопасности разместила возле российского консульства в Харькове билборд, напоминающий о героическом поступке украинских "киборгов".

Соответсвующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков 1654".

Таким образом спецслужба решила поздравить дипломатическое представительство с Днем России, который отмечают 12 июня.

На баннере написано время, понадобившееся для сдерживания агрессии фашистов в разных городах мира:

Дания — 6 часов;

Нидерланды — 6 дней;

Бельгия — 8 дней;

Польша — 36 дней;

Франция — 43 дня;

Дом Павлова (Сталинград) — 58 дней;

Донецкий аэропорт — 242 дня.

СБУ "поздравила" россиян с Днем РФ / Фото: Telegram

СБУ "поздравила" россиян с Днем РФ / Фото: Telegram Реклама

Бои за Донецкий аэропорт

С мая 2014 года "киборги" героически обороняли ДАП 242 дня. Все это время украинские военные, добровольцы, медики и волонтеры под массированным обстрелом противостояли пророссийским наемникам и отстаивали этот клочок украинской земли.

Армейцев отвели только тогда, когда обвалилась диспетчерская башня и был полностью разрушен новый терминал. В боях за аэропорт погибли более 200 "киборгов". Подробнее об этом читайте в специальном материале "Сегодня".

Отметим, это не первый троллинг со стороны Службы безопасности. К примеру, в прошлом году накануне Дня России украинские контрразведчики разместили свою символику возле дипломатических представительств РФ в Харькове, Львове, Одессе и Киеве. На плакате был изображен орел, который сжимает двуглавую змею.

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