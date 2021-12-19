Секретные подземелья и гибель хозяина. Что известно о таинственной усадьбе Попова

Как выглядела усадьба Попова раньше и сейчас / Фото: Коллаж: Сегодня

Усадьбу Попова по праву считают одной из красивейших в Запорожской области. Ее построил генерал-майор Василий Попов в конце XIX века, после чего очень скоро скончался.

Сайт "Сегодня" узнал, какие тайны скрывает усадьба.

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Таинственная смерть Попова

Как пишет mv.org.ua, одна из легенд рассказывает о цыганке. Однажды на ярмарке она погадала Попову по руке и заявила, что тот умрет сразу после окончания строительства. По рассказам, именно из-за этого работы над домом и длились так долго. Совпадение или нет, но вскоре после окончания строительства Попов действительно скончался.

Василий Попов умер после окончания строительства. Фото pinterest

Проклятое здание

Эту легенду передают в основном студенты. По их рассказам, замок Попова проклят и якобы все, кто брался за его реставрацию, в скором времени умирают. Из-за этого здание и находится в таком запущенном состоянии. Однако этим рассказам уже есть опровержение: на реставрацию музейно-архитектурного комплекса просто нет денег.

Как выглядит усадьба Попова. Фото igotoworld

Загадочные подземелья

В 2015 г. в замке Попова нашли новые подземелья. Ранее об их существовании рассказала местная жительница, которая во время войны пряталась в этих подвалах. Сейчас там проводятся раскопки. Если туннель все-таки найдут, это станет сенсацией не только для Запорожской области, но и для всей страны.

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Каким раньше был дворец. Фото "Украина инкогнита"

"Когда мне было шесть лет, вместе с ровесниками я часто бывал в замке и "лазил" в подземный ход. Он начинался там, где при Попове располагались конюшни, а сейчас находится спортзал. В то время (1948-1949 гг.) ход еще не был полностью завален. Старые люди, которые жили при Попове, рассказывали про подземный ход, который вел на могилу-курган. (…) Другие говорили, что подземный ход вел на Лысую гору", – рассказал местный житель.

Легенда о грузинской княжне

Еще одна история рассказывает о грузинской княжне Елене Эристави, матери владельца усадьбы Василия Попова. Она якобы не вынесла смерти своего мужа, поднялась на самую высокую башню усадьбы и бросилась вниз, разбившись насмерть. Но и это неправда.

Елена Эристави. Фото "Википедии"

Трагическая история с башней действительно была, но с дальней родственницей Поповых. Однажды она приехала погостить в усадьбу и поднялась на самую высокую башню по крутой лестнице, чтобы полюбоваться видом. Там она неудачно оступилась, сорвалась вниз и разбилась.

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Одна из башен усадьбы. Фото localtravel

В сохранившихся документах так и указано: "Прибыла своим ходом, а отправилась на родину для захоронения".