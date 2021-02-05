Секс за 100 тыс. грн на ратуше Ивано-Франковска: есть ли спрос на новую услугу

Для того чтобы подняться на смотровую площадку ратуши, нужно преодолеть 166 ступенек

В Ивано-Франковску на смотровой площадке ратуши пара занималась любовью. Весь процесс снял местный блогер и выложил в сеть. Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил ввести новую услугу для горожан и туристов – 100 000 гривен за любовь на городской ратуше.

Есть ли спрос на новую услугу, рассказывает "Сегодня".

Женщина, которая продает билеты на смотровую площадку, не на камеру призналась – молодых людей помнит, вели себя вежливо и были трезвыми. На площадку с алкоголем не пускают.

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Для того чтобы подняться на смотровую площадку Ивано-Франковской ратуши, нужно преодолеть 166 ступенек. Обычно здесь очень людно. Десятки людей ежедневно поднимаются, чтобы полюбоваться красивыми видами Ивано-Франковска. Однако в тот день на ратуше, на удивление, не было ни души. Этим и воспользовались молодые – им никто не помешал.

А еще здесь – очень холодно и ветрено. В день, когда парочка, вероятно, занялась любовью на высоте 33 метра, было всего несколько градусов тепла. Видимо поэтому, судя по видео, любили молодые люди недолго.

На видео почти сразу отреагировал мэр на своей странице в Facebook.

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"Новую услугу введем на ратуше! 100000 грн за занятие любовью на фоне панорамы города!", – сказал он.

По словам Марцинкива, все средства пойдут на реставрацию ратуши. Он добавил, что у него есть идея поручить это – КП Центр развития города и рекреации.

За пол суток пост городского головы набрал более тысячи предпочтений и сотни комментариев. Одни спрашивали, будет скидка для пенсионеров, другие шутили, что нужно более высокую цену ставить, третьи – уточняли, кому платить – мэрия будет платить паре за занятие любовью или все же пара – за возможность сделать это на высоте птичьего полета. Но пока желающих заняться любовью за сто тысяч гривен на городской ратуше не нашлось.

Однако полиции не до шуток. Секс на ратуше – это хулиганство. Поэтому уже ищут обоих правонарушителей, чтобы оштрафовать.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Кременчуге пара занялась сексом в авто на глазах у полиции. Водитель не вышел из авто, закрылся и, чтобы избежать ответственности, начал заниматься любовью с женщиной, которая сидела рядом.

Также напомним, очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН. В Организации Объединенных Наций начали расследование инцидента.