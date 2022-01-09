Села-призраки: как живут люди без работы и магазинов (видео)

Журналисты уехали в командировку, чтобы показать вам одно из сел-призраков. Коллаж "Сегодня"

Села-призраки. На Украине их сотни. В некоторых живут несколько человек, в других – ни души. Есть такие и в Хмельницкой области. Там закрыты магазины, аптеки и работать негде. Журналисты уехали в командировку, чтобы показать вам одно из таких сел, наш Алексей Керман даже не догадывался, куда попадет. Чтобы добраться туда, он проехал три области и пешком шел полями несколько километров.

Подробности

Под колесами лед, впереди такой туман, что дорога едва видна. Мы ищем – село Красное. Проехали три области. Оказывается, в Хмельницкой области сел с таким названием – несколько. Заблудились. Координаты приблизительны. Ориентировались на ближайшую деревню с таким названием. Из-за гололеда ехать становилось все труднее. Дальше машина не проедет, дороги нет. Под ногами грязь и снег. Вокруг поле, в густом тумане видны чащи.

Реклама

В Красное мы ехали пять часов на машине и несколько километров шли по полевым дорогам пешком. Здесь нет никаких указателей или даже автобусной остановки. О том, что здесь начало села, говорит полностью разрушенный дом. По статистике национальной переписи жителей Украины, последний человек здесь был зарегистрирован 20 лет назад. Сейчас нет ни фонарей, ни улиц, только вокруг поля. Мобильная связь отсутствует. Здесь сплошная тишина. Даже как-то жутко. Вообще никаких звуков.

Не верится, но этот клочок с деревьями посреди поля – все, что осталось от села Красное. Село сравнялось с землей. В руинах этого дома от метели прячутся дикие животные В соседнем селе, за несколько километров, о Красном уже напрочь забыли.

"Я уже здесь 30 лет живу как бы, ну я и не слышала за Красное. Только потом вспоминают: там жил одинокий дедушка", – рассказывает жительница села Колки Любовь Косенкова.

Реклама

Только потом вспоминают: там жил один человек последние полгода.

"Ну я не знаю, лет уже пять или шесть, если не больше, он не живет. Вероятно, в этой самой хате", – добавила Любовь Косенкова.

Подобных деревень в Украине сотни. Только в Хмельницкой области официально таких пять. Там не зарегистрирован ни один житель. В месте, где когда-то жили люди, теперь господствуют фермеры. О том, что в Украине было Красное – можно прочесть всего несколько предложений в интернете, на карте его уже не осталось.

Реклама

Напомним, с каждым годом селян в Харьковской области становится все меньше: люди в поисках лучшей жизни уезжают из глухих деревень в поселки побольше. Таким образом, в области можно насчитать десяток сел, где больше не осталось жизни.

А в Украине разрешили строить многоэтажные дома в селах с населением более 1 тысячи человек.