Семьи расселяют, чтобы не видели страданий друг друга. В Днепре переполнена COVID-реанимация

Коронавирус в Украине не утихает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова переполнена реанимация с больными ковидом. Четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказал директор больницы Сергей Рыженко на пресс-конференции.

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По его словам, сейчас в эту больницу привозят самых тяжелых пациентов.

"25 больных, четверо из них критических. Мы делаем все возможное, чтобы они самостоятельно дышали. Принимаем тяжелых. Скорые доставляют к нам тех, кого почти нельзя спасти. Болеют целыми семьями", — рассказал Рыженко.

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Кроме того, сейчас в ковид-отделении Мечникова лежат три семьи с тяжелыми формами COVID-19. Рыженко подчеркнул, что все тяжело больные пациенты — не вакцинированные.

"Лидия Степановна, Михаил Васильевич из Марганца. Им по 80. Со школы всю жизнь вместе. Четвертые сутки находятся в одной реанимации Мечникова в разных палатах. Врачи пытаются сделать так, чтобы они не видели страдания друг друга. Их дети в ковид-терапии", — сказал он.

Нагрузка на больницы

Вместе с ростом заболеваемости растет и количество госпитализаций. В четырех городах – Харькове, Одессе, Днепре и Ивано-Франковске – местные власти уже заявляли о тревожной ситуации в больницах.

Так, в Ивано-Франковске готовятся открывать дополнительные отделения для пациентов с ковидом. Пока заполненность больниц – 70%, но наплыв пациентов стремительно растет.

Тем временем в одесских в опорных больницах еще неделю назад закончились места в реанимации для больных COVID-19. В городе и области всего 4 ковидных стационара. По словам медиков, за сентябрь уровень госпитализации в Одесской области вырос в 4 раза.