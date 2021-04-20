Сепаратизм вредит здоровью: в Харькове неизвестные подожгли авто и оставили "послание" (видео)

На Даче №55 ночью подожгли припаркованное авто – после этого в подъезде появилась надпись и похоронный венок

В Харькове ночью неизвестные подожгли авто. Вскоре в доме, возле которого случился пожар, появилась надпись с обращением к жителю дома.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

Так, инцидент случился возле жилого дома на Даче №55 в Киевском районе города. Ночью неизвестные подожгли иномарку, припаркованную между многоэтажкой и гаражами.

Видео из соцсетей

На место выезжали спасатели, они потушили авто.

Видео: Харьков 1654

Вскоре после этого в подъезде этого дома появилась большая надпись на стене: "Егоров, сепаратизм вредит здоровью". Рядом лежал похоронный венок.

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Местные жители считают, что "послание" назначено для собственника сгоревшей машины.

Напомним, в Партизанском Днепропетровской области 50-летний мужчина сжег автомобиль бывшей за то, что она выбрала другого.

Кроме того, в Киеве экс-депутат Киевсовета Виталий Даниленко поджег автомобиль жены и пытался сжечь квартиру, где находились дети.

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