Школьники Запорожья после каникул не вернутся за парты – причина

В городах Украины вводят дистанционное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

С понедельника, 8 ноября, в Запорожье школьники уйдут на дистанционное обучение. Стоит отметить, что город до сих пор находится в красной зоне карантина.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Как стало известно, соответствующее решение приняла местная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. У школьников Запорожья были длительные каникулы, которые начались 18 октября. Тогда область перешла к красной зоне эпидопасности.

После 25 октября каникулы продлили. Но теперь с 8 ноября власти решили ввести дистанционное обучение, так как в городе очень много инфицированных коронавирусом детей.

"В городе продолжается стремительный рост числа больных коронавирусом. Только за последние сутки в Запорожье зарегистрировано более 700 новых случаев заболевания! К сожалению, все больше болеют дети. Поэтому процесс обучения для учащихся 1-11 классов будет организован дистанционно", — подчеркнул Куртев.

Школы переходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса в Украине

За прошлые сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых случаев COVID-19. А за предыдущую неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Всего инфекцию подтвердили у 3 032 951 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 696 жителей Украины (всего – 70 842). Вылечить удалось 2 492 419 инфицированных (13 281 – за последние сутки).

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