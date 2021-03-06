Школьный скандал в Харькове: встреча с АТОшниками закончилась обвинениями в фашизме

Скандал из-за школьного урока мужества разгорелся в Харькове. Рассказывать о российской агрессии на Востоке к десятиклассникам пришли бойцы добровольческого подразделения "Фрайкор", которое в мэрии назвали пропагандистами фашизма, говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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На фотографии, которая натворила шума на весь Харьков, в школьном классе ребята вместе с участниками боевых действий на Востоке. Бойцы держат флаг, который и возмутил и.о. Харьковского городского головы Игоря Терехова. Говорит, просмотрел страницу организации в соцсетях и ужаснулся.

"На их странице была фашистская символика, которая меня поразила. И я поинтересовался у преподавателя, у директора школы, что случилось? Я – за патриотизм. Я за Украину. За то, чтобы действительно ребята были настоящими украинцами. Но я против абсолютно фашистской идеологии", – комментирует Терехов.

В школе начали служебное расследование, чтобы выяснить, кто организовал лекцию. Директора от обязанностей отстранили. Объяснить, как так случилось, она "Сегодня" не захотела – сослалась на занятость.

Учителя гимназии и родители учеников своего директора ни в чем не обвиняют. Директором очень довольны.

Исполняющая обязанности директора школы "Сегодня" заверила: и не подозревали, что урок мужества будут вести члены общественной организации. Приглашали участников боевых действий.

"Мероприятие прошло на высоком уровне. Ученикам понравилось. Но, к сожалению, в конце мероприятия ребята развернули свой флаг. И выложили фото. В учебном заведении не должны проходить мероприятия с использованием своей символики", – отмечает и.о. директора гимназии №43 Харькова Виктория Медведева.

Лекцию в 43-й гимназии проводили участники организации национал-консервативного толка – "Фрайкор". Они известны скандалами с пророссийскими партиями – в том числе, на последней сессии горсовета, а также нападениями на мероприятия ЛГБТ-сообщества. Впрочем, уверяют, школьникам рассказывали исключительно о начале войны на Востоке и показывали макеты оружия. Обвинения Терехова в пропаганде фашизма отвергают.

"Я не знаю, какие символы фашистские он мог найти на нашей странице. В любом случае, у нас в стране ответственность, например, за распространение национал-социалистической символики. Если Игорь Терехов такое увидел, может обратиться в правоохранительные органы", – уверяет заместитель руководителя военно-патриотической организации "Фрайкор" Богдан Войцеховский.

Также во "Фрайкоре" рассказали, что такие занятия без замечаний со стороны родителей или учителей проводят в школах уже три года. Но в мэрии настаивают – эта лекция для школ Харькова была последней.

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Справка. Уроки мужества в школах – это рекомендация Минобразования. Кого приглашать для их проведения, решает администрация учебного заведения. В Украине более сорока национально-патриотических организаций, которые имеют свою ассоциацию. Все декларируют патриотическое воспитание детей и молодежи и популяризацию в обществе украинских национальных ценностей. Различаются организации своей историей – в их числе "Пласт", который существует более сотни лет, и гражданский корпус "Азов", который создан шесть лет назад. Отличаются национально-патриотические организации и масштабами. Но не все имеют ячейки в разных регионах Украины.

Напомним, во Львове разгорелся скандал из-за песни на русском языке. Девушка попросила уличных музыкантов "прекратить петь на языке агрессора", после чего начался конфликт.