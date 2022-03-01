Шли на Николаев, но развернулись. Войска РФ взяли в кольцо Херсон

Оккупанты пытаются взять штурмом Херсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Изначально войска российских оккупантов двигались в сторону Николаева, но внезапно развернулись обратно. Вероятно, они перегруппировались для окружения Херсона.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

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"Одна колонна развернулась, а одна сманеврировала и "закрыла" Херсон в кольцо. Завтра получу подтверждение, детально обсудим", – сказал он.

Мэр Николаева также объяснил, почему не разглашает детали стратегии по обороне Николаева.

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"Не могу открывать данные и показывать планы военных, но, думаю, что завтра займемся планами внутренними для теробороны и добровольцев, чтобы они понимали, на каком потенциально опасном участке могут быть полезными", - добавил глава города.

Оккупанты идут на штурм Херсона

По данным очевидцев, подразделения ВС РФ заняли Херсонский аэропорт и закрепились на северо-западной окраине города, заняв кладбище Геологов. Наступление развивается в направлении Николаевского шоссе и кольца у хладокомбината.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев около полуночи написал, что в то время армия РФ установила блокпосты на въездах в город. Он подчеркнул, что сдавать город никто не будет, украинские защитники будут стоять до конца. Мэр верит, что город выстоит.