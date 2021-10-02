Шутила и ела яблоки: в Днепре пьяная девушка на Lexus устроила погоню

От медицинской помощи девушка отказалась / Коллаж "Сегодня"

В Днепре пьяная девушка на Lexus хотела скрыться от патрульных, но не справилась с управлением и врезалась припаркованную машину.

Об этом пишет Информатор.

Снесла забор

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Авария произошла около 2:30. Девушка устроила погоню от патрульных, но врезалась в припаркованный Минивэн, отчего машину развернуло на 90 градусов, Потом водительница снесла забор частного дома, ограждение отлетело на 5 метров.

Веселилась и шутила

По словам патрульных, девушка за рулем была очень пьяна. Она не вела себя агрессивно, а веселилась, шутила и ела яблоки. От медицинской помощи отказалась. В ДТП никто не пострадал.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;

скорости движения – 34% ДТП; нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное управления – 5%.

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