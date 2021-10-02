Шутила и ела яблоки: в Днепре пьяная девушка на Lexus устроила погоню

От медицинской помощи девушка отказалась / Коллаж "Сегодня"
В Днепре пьяная девушка на Lexus хотела скрыться от патрульных, но не справилась с управлением и врезалась припаркованную машину.
Об этом пишет Информатор.
Снесла забор
Авария произошла около 2:30. Девушка устроила погоню от патрульных, но врезалась в припаркованный Минивэн, отчего машину развернуло на 90 градусов, Потом водительница снесла забор частного дома, ограждение отлетело на 5 метров.
Веселилась и шутила
По словам патрульных, девушка за рулем была очень пьяна. Она не вела себя агрессивно, а веселилась, шутила и ела яблоки. От медицинской помощи отказалась. В ДТП никто не пострадал.
Самые распространенные причины ДТП в Украине
- превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управления – 5%.
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- В Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семь украинцев. Для оказания помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.
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