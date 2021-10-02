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Шутила и ела яблоки: в Днепре пьяная девушка на Lexus устроила погоню

Валентина Шаповал
2 октября, 13:02
Авария произошла сегодня ночью на Балашовском спуске

От медицинской помощи девушка отказалась / Коллаж "Сегодня"

В Днепре пьяная девушка на Lexus хотела скрыться от патрульных, но не справилась с управлением и врезалась припаркованную машину.

Об этом пишет Информатор.

Снесла забор

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Авария произошла около 2:30. Девушка устроила погоню от патрульных, но врезалась в припаркованный Минивэн, отчего машину развернуло на 90 градусов, Потом водительница снесла забор частного дома, ограждение отлетело на 5 метров.

Веселилась и шутила

По словам патрульных, девушка за рулем была очень пьяна. Она не вела себя агрессивно, а веселилась, шутила и ела яблоки. От медицинской помощи отказалась. В ДТП никто не пострадал.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управления – 5%.

Ранее мы сообщали:

  • В Польше 7 сентября в результате ДТП пострадали семь украинцев. Для оказания помощи пострадавшим на место выехал дежурный консул.
  • Во Львовской области произошло ужасное ДТП. Тягач Renault не справился с управлением, в результате чего погибли четыре человека.

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