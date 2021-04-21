Силовики, газеты Добкина и венки для Терехова: в Харькове пикетируют горсовет (фото и видео)

В Харькове проходит акция протеста сторонников Добкина против Терехова – к горсовету стянули силовиков – подробности пикета

В Харькове возле здания городского совета проходит акция протеста. Большинство участников стоят с символикой Михаила Добкина. Они принесли с собой венки для и.о. мэра Игоря Терехова.

Об этом сообщает "Суспильне".

На улице находятся несколько десятков человек. Здание мэрии усиленно охраняют, возле горсовета много правоохранителей в амуниции.

Видео: Веха Харьков

Полицейские авто и силовики стоят вдоль здания.

Участники акции стоят с символикой газеты "Время Добкина" и раздают ее прохожим.

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Также они принесли в горсовет траурные венки и плакаты, направленные против секретаря горсовета Игоря Терехова.

Отметим, что сегодня в харьковском горсовете пройдет 4 сессия депутатов.

Напомним, в Харькове пикетировали горсовет, где проходила сессия с новоизбранными депутатами.

Кроме того, в мэрии Харькова произошла потасовка после того, как депутат назвал Майдан госпереворотом.