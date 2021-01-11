Симферополь теперь без воды: в Крыму пересохло еще одно водохранилище (видео)

Именно с этого водохранилища питается весь город

В оккупированном Крыму пересохло Аянское водохранилище, водой из которого пользуются жители всего Симферополя.

Об этом сообщили новости "Сегодня".

Видео: Сегодня

Всего в водохранилище было 3,9 миллиона кубометров воды. На конец августа 2020-го запасы уменьшились до менее 2 миллионов кубометров.

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Как известно, в апреле 2017 года на Северо-Крымском канале построили дамбу в месте, где главное русло Днепра "соединяется" с Крымом. За последние годы на территории полуострова обмелели и подземные реки. До начала оккупации воду крымчанам поставляли с материковой Украины.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты провалили все попытки напоить полуостров .

Также сообщалось, что в Крыму отказались от идеи вызвать обильные дожди с помощью спецавиации .