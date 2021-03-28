Ситуация на Донбассе: боевики семь раз нарушили перемирие

В течение суток 28 марта боевики семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Зафиксировали шесть обстрелов и одно дистанционное минирование.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" стреляли неподалеку населенных пунктов Талаковка и Водяное. Там открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – вблизи Пивденного. Там применили минометы калибра 82 мм.

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Боевики совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 в направлении населенного пункта Луганское.

В течение суток 28 марта потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Напомним, 26 марта боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Также говорилось, что 26 марта в результате обстрела боевиками позиций ВСУ в районе Шумов погибли четверо украинских воинов, еще двое получили ранения.