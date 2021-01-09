Ситуация на Донбассе: боевики три раза обстреляли украинские позиции

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет

В течении субботы, 9 января, боевики "ДНР-ЛНР" трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад, наблюдалась тишина. Только в обеденное время было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики два раза обстреляли позиции ВСУ возле Луганского. Огонь открывали из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", огонь открывали возле Водяного. Там режим прекращения огня нарушили из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

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В результате обстрелов никто из украинских военных не пострадал.

Ранее мы сообщали, что боевики атаковали ВСУ, но нарвались на "ответку".

Также напомним, на днях на Донбассе наблюдатели ОБСЕ заметили российскую военную спецтехнику. На оккупированной территории засветился комплекс радиоэлектронной борьбы.