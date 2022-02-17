Ситуация на Донбассе накаляется. Боевики открыли огонь на линии соприкосновения

Боевики наращивают силы на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за обстрелом детского сада в Станице Луганской ОБСЕ зафиксировала обстрелы вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

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СМИ написали, что обстрелы начались рано утром в четверг, 17 февраля. ОБСЕ фиксирует рекордное применение артиллерии. При этом в Сети умолчали о том, что стреляли боевики.

Боевики массово обстреливают населенные пункты на Донбассе

Возле города Счастье Луганской области российские оккупанты обстреляли села Старый Айдар и Лобачево. Враги могут открыть повторную стрельбу. Жителей Cчастьинской ОТО попросили не выходить на улицу, оставаться в помещениях и рядом с укрытиями.

Кроме того, боевики начали распространять информацию о том, что украинские военные якобы выпустили снаряды по населенным пунктам ОРДЛО, а на юго-западе Донецка слышно мощные взрывы. Однако это ложная информация, и ситуация на Донбассе остается контролированной. Сайт "Сегодня" детально разобрался в инциденте.